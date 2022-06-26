Mezarlıkta merak uyandıran görüntü

Eskişehir'de bulunan Odunpazarı Mezarlığı'nda nerdeyse tüm mezar taşlarının üzerine sprey boyayla işaret bırakılması görenleri şaşkına çevirdi.

Odunpazarı Mezarlığı'nı ziyaret eden vatandaşlar, ilginç bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Mezar taşlarının üzerinde bulunan mor, pembe, yeşil renkli işaretler, görenlerin aklında soru işareti oluşturdu. Sprey boya ile yapılan işaretlerin hangi nedenle ve kimler tarafından yapıldığı bilinmiyor. Bazı mezar taşlarının hem ön hem de arka tarafının işaretlenmiş olması öne çıkıyor. Öte yandan mezarlık girişinin duvarında yer alan aynı renk sprey boyayla çizilen ‘gülen surat' ise dikkat çekti. Mezarlığa gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında yetkililerden açıklama bekliyor.