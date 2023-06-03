İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mezarlıkta unuttuğu çantasını jandarma teslim etti

Eskişehir’de bir vatandaş tarafından mezarlıkta unutulan içinde altın bulunan çanta jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Eskişehir'de bir vatandaş tarafından mezarlıkta unutulan içinde altın bulunan çanta jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.


Alınan bilgiye göre, Tepebaşı Çukurhisar Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Hisar Mahallesinde bulunan mezarlıkta bir adet çanta bulundu. Yapılan araştırmada, çantanın D.T. isimli vatandaşa ait olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından, çanta içerisindeki kimlik kartı, 1 adet çeyrek altın, 19 adet gram altın ve bin 500 TL para sahibine geri teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.