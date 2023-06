Mezuniyet coşkusu tüm hızıyla devam ediyor

10 Haziran Cumartesi günü düzenlenen mezuniyet törenlerinde farklı oturumlarla öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı. Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törenlerde; ilk oturumda Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları, ikinci oturumda ise Eczacılık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Engelliler Entegre Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Eskişehir Meslek Yüksekokulu mezunları keplerini havaya attı.

Törene, Rektörümüz Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Süleyman Sözen, Prof. Dr. Betül Demir, Prof. Dr. Fatih Temizel, Prof. Dr. Ali Resul Usul, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Erol Altınsapan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Ergun, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recai Dönmez, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İknur Maviş, Engelliler Entegre Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zehranur Kaya, Eskişehir Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Salim Şengel, öğretim üyeleri ve öğrencilerin aileleri katılım gösterdi.

“Sevgili Öğrenciler Anadolu Üniversitesinden mezun olmanın haklı gururunu yaşamaktasınız”

2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal şunları söyledi: “Kıymetli meslektaşlarım, kıymetli aileler ve sevgili mezunlarımız, dünyanın en büyük eğitim ailelerinden biri olan Anadolu Üniversitesinin 2022-2023 Yılı Mezuniyet Törenine hepiniz hoş geldiniz. Bugün hem Eskişehir'imize hem de ülkemize bilim, kültür ve sanat alanında sayısız katkılar sunan Anadolu Üniversitesinden mezun olmanın haklı gururunu yaşamaktasınız. Ülkemiz ve insanlığın ortak refahına katkı sunacak donanımlı bireyler olarak meslek hayatınıza adım atabilmek için yoğun bir eğitim-öğretim döneminden geçtiniz. Üniversitemizde edindiğiniz bilgi birikimi kültür, sanat ve sporla dolu aktif bir öğrencilik yaşamı ile birleştirdiniz. Sevgili öğrenciler, burada, üniversite hayatınız boyunca geçirdiğiniz günlerin sizler için özel ve unutulmaz olduğunu bildiğimiz gibi Üniversitemizi her zaman gururlandıracağınızı da biliyoruz. Üniversitemizde aldığınız eğitimle birlikte her birinizin alanında çok güzel ve önemli konumlara erişeceğine, ülkemizin güzel yarınlarını inşa edeceğinize güvenimiz tam. Sizler, Anadolu Üniversitesi ailesinin önemli bir ferdi olarak Üniversitemizin bayrağını bulunduğunuz her yerde başarıyla taşıyacak ve bizlerin temsilcileri olacaksınız. Bu güzel gün vesilesiyle sizleri, değerli hocalarınızı ve kıymetli ailelerinizi canı gönülden tebrik eder, yolunuzun ve bahtınızın daima açık olmasını dilerim. Mezuniyetiniz kutlu olsun.”

Tören, Edebiyat Fakültesi Birincileri Cemre Tekeş, Akın Yalçın, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İkincisi Meryem Hilal Ergin, Eczacılık Fakültesi Birincisi Özlem Er, Hukuk Fakültesi Birincisi Berkay Tunç, Sağlık Bilimleri Fakültesi Birincisi Bircan Figan, Engelliler Entegre Yüksekokulu (Ön Lisans) Birincisi Fatoş Çelik, Engelliler Entegre Yüksekokulu (Lisans) Birincisi Melisa Selvinur Güngör, Adalet Meslek Yüksekokulu Birincisi Nurcan Ülker, Eskişehir Meslek Yüksekokulu Birincisi Hilal Yenilmezcan'ın mezunlar adına gerçekleştirdikleri konuşmalar ile devam etti. Ana bilim dallarından dereceyle mezun olan öğrenciler mezun belgelerini ve hediyelerini Rektörümüz Prof. Dr. Fuat Erdal ve fakülte dekanlarının elinden aldılar. Coşkuyla geçen törenin sonunda tüm öğrenciler Rektör Prof.Dr. Erdal ile birlikte keplerini havaya fırlattı.

Mezuniyet törenlerinin diğer oturumları gün içerisinde devam edecek.

Tören kayıtlarına Anadolu Üniversitesi YouTube kanalı youtube.com/anadoluniv üzerinden de erişilebilecek. Mezuniyet fotoğraf galerisi de kısa süre içerisinde erişime açılacak.