Mezuniyet sevincini piknik alanında kutlayıp kep fırlattılar

Milli Zafer İlkokulu 4/H sınıfı öğrencileri mezuniyet sevincini piknik yaparak Kocakır'da yaşadı.

Öğrenci ve ailelerinin katıldığı mezuniyet kutlamasında önce piknik yapıldı sonra da öğrenciler mezuniyet belgelerini alarak kep fırlattı. Sınıf öğretmeni Nesrin Öncü tüm öğrencileri tek tek kutlayarak, onlara çeşitli hediyeler verdi. Pandemi sürecinde yaşanan tüm sıkıntılara karşın, öğrenci ve velilerin özverili çalışmaları ile eğitimin aksamadan sürdürülebildiğini anlatan Öncü, güzel ve başarılı bir dönem geçirdiklerini söyledi. Her bir öğrencisini ayrı ayrı çok sevdiğini ve hepsi için bundan sonraki yaşamlarında mutluluk dilediğini ifade eden Öncü, sınıf annelerine de ayrıca teşekkür etti. Nesrin Öncü'nün geri sayımı ile keplerini havaya fırlatan 4/H sınıfı öğrencileri daha sonra aileleri ile birlikte mezuniyet pastasını kesti.

Veliler adına konuşan sınıf temsilcisi Seçil Tokat, 4 yıl boyunca, öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için özel çaba gösteren ve onları ortaokula başarılı bir şekilde hazırlayan Nesrin Öncü'ye emekleri için teşekkür etti. Sınıf Öğretmeni Nesrin Öncü'nün, verdiği eğitimin yanı sıra düzenlediği sosyal ve kültürel etkinliklerle çocukların özgüvenlerinin gelişmesine sunduğu katkının da çok değerli olduğunu dile getiren Sınıf Temsilcisi Özgün Baharlı ise, tüm çocuklara başarılar diledi.