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Mezuniyet töreninde yakayı ele verdi

Eskişehir’de, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu ve "ByLock" kullandığı iddiasıyla aranan şüpheli, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) mezuniyet töreninde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu ve "ByLock" kullandığı iddiasıyla aranan şüpheli, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) mezuniyet töreninde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Eskişehir'de 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/218 esas sayılı dosyası çerçevesinde, haklarında örgütün Eskişehir il yapılanmasında görev aldıkları iddiasıyla yargılanan sanıklarla irtibatının olduğu belirlenen şüpheli Abdullah C. (24), katıldığı mezuniyet töreninde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.


Şüpheli Abdullah C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Firari zanlı, Eskişehir Cumhuriyet Savcılığında verdiği ifade sonrası nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne tutuklanma talebiyle gönderildi.

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