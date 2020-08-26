İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MHP Günyüzü İlçe Başkanı Özdemir güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Günyüzü İlçe Kongresi gerçekleştirilirken mevcut Başkan Musa Özdemir yeniden seçilerek güven tazelediMHP’nin 14 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan 13.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Günyüzü İlçe Kongresi gerçekleştirilirken mevcut Başkan Musa Özdemir yeniden seçilerek güven tazeledi


MHP'nin 14 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan 13. Olağan Büyük Kurultay öncesinde gerçekleştirilen ilçe kongresi Günyüzü Belediyesi Kültür Evi salonunda yapıldı. Genel merkezle yapılan istişareler sonucunda Günyüzü İlçe Başkanı Musa Özdemir, tek listesiyle gittiği kongrede yeniden başkan seçildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.