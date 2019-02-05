MHP heyeti İnönü'de

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın devamına karar veren AK Parti ve MHP, çalışmalarına ilçelerde devam ediyor.

MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, yerel seçim öncesi Eskişehir ilçelerindeki temaslarına İnönü ile devam etti. Candemir, ilk olarak, İl Yönetim Kurulu üyeleri ve beraberindeki heyet ile birlikte AK Parti İnönü İlçe Başkanı Mustafa Tunçer'i ziyaret etti. Ardından ilçe esnafına ve İlçe Kaymakamlığı'na konuk olan Başkan Candemir, daha sonra İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ile makamında bir araya geldi. Oldukça sıcak bir atmosferde geçen ziyarette karşılık fikir alışverişi ve istişarede bulunuldu.

Toplantı sonrası İnönü belediye Başkanı Kadir Bozkurt, “Memleket İşi Gönül İşi” sloganı ile çıkılan bu yolda, İnönü özelinde değişimin devam edeceğini belirterek MHP İl Başkanı İsmail Candemir ve beraberindekilere gerçekleştirdikleri nazik ziyaretten dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

Candemir ise tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir ve İnönü'de de başarılı bir sonuç elde etmek için çalışacaklarını belirtti.