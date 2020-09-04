İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MHP kongre sürecini İnönü ile tamamladı

MHP İnönü İlçe Başkanlığı 11.

Olağan Kongresi ilçe teşkilat binasında yapıldı.


Eskişehir Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir İl Teşkilatı kongreler sürecini MHP İnönü İlçe Teşkilatı 11. Olağan Kongresi ile tamamladı.


MHP İnönü İlçe Teşkilat binasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden gazi ve şehitlerimiz için saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan kongreye MHP İl Başkanı İsmail Candemir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve çok sayıda partili katıldı.


Kongrede İlçe Başkanı Sadık Önal tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.