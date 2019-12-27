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MHP'den Başkan Bozkurt'a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.


Başkan Candemir'in ziyaretine İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal, Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Komar ve İl Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir de günün anısına Başkan Bozkurt'a Yatağan kılıcı hediye etti.

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