İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

MHP'den Başkan Bozkurt'a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) bir heyet İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) bir heyet İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.


Ziyarete, MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, MHP İl Başkan Yardımcısı Hakan Topçu, MHP İlçe Başkanı Sadık Önal, İnönü Ülkü Ocakları Başkanı Samet Köseoğlu ve MHP İlçe Teşkilatı üyeleri katıldı. Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Bozkurt, Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.