Mihalgazi toprakları solarizasyonla korunuyor

Seracılıkta toprak kökenli hastalık ve zararlılar ile yabancı otlar ekonomik olarak önemli kayıplara neden oluyor. Solarizasyon uygulaması ile yaz dönemi sıcak geçen ilçede seracılık yapılan alanların üzeri ince şeffaf plastik örtü ile kapatılarak toprak sıcaklığının artması sağlanarak toprağın dezenfeksiyonu sağlanıyor.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Mihalgazi ilçesinde yaygınlaştırma çalışmaları yapılan toprak solarizasyonu hakkında açıklamalarda bulundu. İl Müdürü Gümüş yaptığı açıklamada, “Seracılıkta toprak kökenli hastalık, zararlı ve yabancı otlarla yapılan mücadelede kimyasal yöntemlerin kullanılması hem toprakta bulunan faydalı bakterilerin ölmesine sebep olmakta hem de ekonomik olarak üretim maliyetlerini artırmaktadır. Ancak solarizason yöntemi ile yapılan mücadele ile faydalı bakterilerin korunması sağlanıyor hem de üretim maliyetlerinin düşürülmesine ciddi katkı sağlıyor. Bölgemizde tarımsal üretim yapan yetiştiricilerimizin maliyetlerinin düşürülmesine katkıda bulunmak ve topraklarımızın daha sağlıklı yöntemlerle korunması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak hazırladığımız yeni projelerle yetiştiricilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

İlçede Temmuz ve Ağustos aylarında yapılan solarizasyon uygulamasının artırılması amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından 6 üreticiye yüz yüze eğitim verildi. Mihalgazi ilçesinde 8 üreticinin seralarında solarizasyon uygulaması ile üretim yapılıyor. İlçede, 2023 yılında daha fazla alanda solarizasyon uygulaması yapmak amacıyla hazırlanan projeye 120 üretici ön başvuruda bulundu. Proje doğrultusunda projeye dâhil olan Mihalgazili üreticilerinin her birine 25 kg ağırlığa tekabül eden 1000 metrekarelik solarizasyon naylonu verilecek.