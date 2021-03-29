Mihalgazi ve İnönü CHP'den Ataç'a ziyaret

Ahmet Ataç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mihalgazi ve İnönü ilçe teşkilatlarının başkanları ve mensuplarını makamında ağırladı.

CHP Mihalgazi İlçe Başkanı Hasan Ünal, İnönü İlçe Başkanı Hüseyin Demirci, Mihalgazi Gençlik Kolları Başkanı Umut Tokat ve beraberindeki partililer, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında Ünal ve Demirci, ilçelerinde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında Ataç'a bilgi vererek, çeşitli konularda görüşlerini aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç misafirlerine çalışmalarında başarılar dileyerek, Mihalgazili ve İnönülü hemşerilerine selamlarını iletti. Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.