İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mihalgazi'de berber, hamam ve masaj salonlarına korona virüs denetimi

İçişleri Bakanlığının yayımladığı "Haftalık Tematik Denetim Genelgesine" istinaden, Eskişehir Mihalgazi ilçesinde faaliyet gösteren berberler, masaj salonları ve hamamlarda korona virüs denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı "Haftalık Tematik Denetim Genelgesine" istinaden, Eskişehir Mihalgazi ilçesinde faaliyet gösteren berberler, masaj salonları ve hamamlarda korona virüs denetimi yapıldı.


Mihalgazi Kaymakamlığınca oluşturulan iş yeri denetim ekipleri, belediye denetim ekipleri ve Esnaf Odası denetim ekipleri hamam, berber ve masaj salonlarına giderek başta genel temizlik olmak üzere, pandemi şartlarına uygunluğu kontrol edildi. Denetim esnasında esnafa uyulması gereken kurallarla ilgili gerekli bilgilendirmeler yapan ekip, ayrıca hizmet alan vatandaşlara da salgın döneminde uyulması gereken kuralları bir kez daha hatırlattı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.