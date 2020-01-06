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Mihalgazi'de tarla yolları genişletildi

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde tarla yolları genişletilerek çiftçilerin daha rahat çalışma yapması sağlandı.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde tarla yolları genişletilerek çiftçilerin daha rahat çalışma yapması sağlandı.


Mihalgazi ilçesine bağlı Sarıcakaya mahallesinde tarlalarına gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşıyordu. Çiftçilerin daha rahat çalışma yapabilmesi Muhtar Ali Akkaş girişimde bulundu. Yapılan çalışmalar sonrasında tarla yolları ilçede genişletildi. Bir çok vatandaş bundan sonra tarlalarına daha rahat gidecek ve ürettikleri ürünlerini ise daha rahat tarlalarından üreticiye ulaştırabilecek. Vatandaşların traktörleri ile tarlaya giderken yaşadıkları tehlikenin önüne geçilirken, yollar daha güvenilir hale geldi.

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