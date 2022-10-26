Mihalıççık Halk Merkezi atölyesinde tescilli “Sorkun Çömleği” pişirildi

Eskişehir Mihalıççık Halk Merkezi'nde hizmete giren ‘Çömlek Atölyesi'nde, Sorkun toprağından yapılan ve coğrafi işaret tescili alınan çömlekler pişirildi.

Mihalıççık Halk Merkezi Müdürlüğünce, yüzyıllardır devam eden çömlek geleneğinin gelecek nesillere aktarılması için çalışma başlatıldı. Merkez binasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kurulan çömlek atölyesi binası hizmete girdi. Bu çerçevede Sorkun Çömleği hakkında; eğitim, üretim, tanım ve pazarlama süreci de başladı. Merkeze bağlı ekiplerce ilk üretilen çömleklerin de pişirilmesi tamamlandı.

Öte yandan, Türkiye'nin farklı yörelerinde el emeği ile şekillendirilerek, odun ateşinde pişirilen Sorkun Çömleği hakkında, 2021 yılında Türk Patent Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili yapıldı.