Mihalıççık İlçesi Adahisar Mahallesi'nde Islah Ve Amenajman Projesi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2021 yılında başlayan “Mihalıççık İlçesi Adahisar Mahallesi Islah ve Amenajman Projesi” 2023 yılına kadar 3 yıl boyunca devam etmesi planlanıyor. Projede bölgede bulunan mera alanlarındaki hayvanların yiyemediği dikenli bitkilerin temizliği yapılarak, bahar döneminde il müdürlüğün tarafından temin edilen mera bitki tohumları ve gübrelerin mera alanlarına ekimi ile gübreleme çalışmaları yapıldı. Her yılın şubat ile nisan döneminde mera alanlarında tekrar oluşan yabancı bitkilerin temizliği periyodik olarak yapılıyor. Hayvanların su ihtiyacı için ise bir adet sıvat yaptırıldı.