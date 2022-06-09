Mihalıççık ilçesi Akdeniz Meyve Sineğinden Ari Alan tesis edildi

Eskişehir'de 2016 yılında başlatılan “Akdeniz Meyve Sineği İzleme Projesi”nin devamında 2018 Yılında Akdeniz Meyve Sineği Ari Alan Çalışması yürütülmeye devam etti. Ankara Merkez Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Koordinatörlüğünde Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü'nde görevli proje ekibi tarafından yürütülen çalışma neticesinde, Uluslararası ISPM-26 ( Uluslararası Bitki Koruma Konvensiyonu) standardına göre Mihallıççık ilçesi Akdeniz Meyve Sineğinden Ari Alan olarak tesis edildi. Aynı zamanda ilçenin giriş ve çıkışlarına Akdeniz Meyve Sineğinden ari alan olduğuna dair levhalar yerleştirildi.

Meyve sinekleri, konukçusu olduğu bitkisel ürünlerin uluslararası pazarlara girişini kısıtlayan önemli bir zararlı grubunu oluşturuyor. Akdeniz meyve sineği dış karantinaya tabi ve ihracatta toleransı sıfır olan zararlı bir organizmadır. Zararlı organizmadan ari alan; içinde hiçbir zararlı organizmanın var olmadığı bilimsel olarak kanıtlanan ve uygun olan hallerde bu koşulun resmi olarak sürdürüldüğü alan olarak tanımlanmaktadır (ISPM 4). Akdeniz Meyve Sineği mücadelesinde, üreticilerin bilgi ve tecrübesinin arttırılması ile sağlıklı, güvenilir ve kontrollü ürün yetiştirilmesi, sektörde farkındalık oluşturulması, pazarlama imkânlarının arttırılması, ticaretin kolaylaştırılması ile sürdürülebilir üretimin sağlanması amaçlanıyor. Kiraz üretim alanlarında Akdeniz meyve sineğinden ari olan alanların belirlenmesi, oluşturulması ve korunmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla hazırlanan bu çalışma ile ilçedeki kiraz bahçelerine tuzaklar asılarak AMS'nin ergin takibi yapıldı ve bu bölgede zararlının bulunmadığı tespit edilerek yapılan meyve sayımlarında da meyvede zarar görülmediği ortaya konuldu.

Çalışmaların sonucunda Mihallıççık ilçesinin Ömerköy, Yukarı Ilıca, Belen, Medrese ve Lütfiye mahallelerinin kiraz bahçelerinin bulunduğu yerlerin Uluslararası "Akdeniz Meyve Sineğinden Ari Alan" ilan edilmesi ile kiraz ithal etmek isteyen ülke sayısını özellikle Uzak Doğu Ülkeleri başta olmak üzere önemli ölçüde artırarak üreticilerin gelirine katkıda bulunması bekleniyor.

Eskişehir Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2022 yılında da Eskişehir'de Akdeniz Meyve Sineği ari alan çalışması çerçevesinde asılan tuzakların takibine devam edeceği aktarıldı. Konu ile ilgili daha fazla çiftçiye ulaşılması amacıyla afiş, liflet dağıtımı ve bilgilendirme toplantılarının da devam edeceği vurgulandı.