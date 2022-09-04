Mihalıççık Spor Hentbol Takımı, Beşiktaş maçına gün sayıyor

Mihalıççık Spor Erkek Hentbol Takımı, 2022-2023 sezonu öncesi 3 yabancı uyruklu oyuncuya imza attırdı. Teknik ekip ve yönetimin kararlaştırdığı mevkilerdeki eksiklerini dolduran Mihalıççık Spor, Tunuslu sol oyun kurucusu Makholouf Louay ve yine Tunuslu kaleci Achraf Elabed olmak üzere bir de Belaruslu sağ oyun kurucusu Artem Skyrba transferlerini gerçekleştirdi. Mihalıççık Spor Sportif Direktörü Osman Özoğlu, “Yabancı transferlerimiz, yeni ve dinamik olan kadromuza katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Yunus Emre Turnuvası sonrası antrenmanlara sıkı bir şekilde devam ettiklerini dile getiren Özoğlu, “Teknik ekibin raporuna göre lisans işlemlerine karar vereceğiz. Transferlerimizin resmi işlemlerini ilk sınavımız olan Beşiktaş maçına yetiştirmeye çalışıyoruz. Takımımıza güvenimiz tamdır” dedi.