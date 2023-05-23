Mihalıççık'ın yüksek kesimlerini sis kapladı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkisini gösterdi.

Sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte etkili olan sis ilçenin yüksek kesimlerini kapladı. Sisin yoğunlaşmasıyla birlikte görüş mesafesinin düştüğü görüldü. Sis nedeniyle sürücülerin dikkatli bir şekilde ilerlediği öğrenildi. Etkisini gösteren sis ile yeşilin birleşmesi kartpostallık görüntüler oluşmasını sağladı.