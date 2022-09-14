Mihalıççıkspor Süper Lig'deki ilk maçı için yola çıktı

Mihalıççıkspor Sportif Direktörü Osman Özoğlu, Süper Lig'de mücadele eden Mihalıççıkspor'un Beşiktaş maçı için yola çıktığını ve rakiplerine karşı en iyi şekilde mücadele edeceklerini dile getirdi.

Mihalıççıkspor Erkek Hentbol Takımı, 2022-2023 sezonunda ilk maçı için yola çıktı. Eskişehir'i temsilen Süper Lig'de mücadele edecek olan Mihalıççıkspor, Beşiktaş ile karşılaşacak. Amaçlarının en iyi şekilde mücadele etmek olduğunu belirten Mihalıççıkspor Sportif Direktörü Osman Özoğlu, “Rakibimizin gücünün farkındayız fakat bu durum bizim mücadelemizi etkilemeyecektir” dedi.

“Eskişehirli sporseverler bizden desteklerini esirgemesinler”

“Seyircilerimizden sonuna kadar destek bekliyoruz” diyen Özoğlu, “Antrenörümüz Hüseyin Taşçan ve ekibimize güvencimiz tamdır. Tüm seyircilere kaliteli bir oyun zevkli sunacağız. Geçen yıl elde ettiğimiz başarıyı istikrarlı bir şekilde devam ettirmek istiyoruz. Eskişehirli sporseverler bizden desteklerini esirgemesinler. Umarım güzel bir netice şehrimize geri döneceğiz” şeklinde açıklamalarda bulundu.