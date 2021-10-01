Mihalıççıkspor'un hedefi Süper Lig

Ligi A Grubu'nda mücadele eden Mihallıççıkspor, hedefini Süper Lig olarak belirledi.

Ligi A Grubu'nun iddialı ekiplerinden Mihalıççıkspor, Süper Lig hedefiyle çalışmalarına başladı. Başkanlığını Osman Taş'ın yaptığı kulüpte, başantrenör Sergey Salin yönetiminde antrenmanlara çıkan sporcuların başarılı performansları dikkat çekiyor.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesini bir spor merkezi haline getirmeyi öncelikli hedef olarak benimseyen Mihalıççıkspor, erkek hentbol takımının yanı sıra kulüp bünyesinde ayrıca Voleybol Kadınlar 1. Ligi'nde yer alacak kadın voleybol takımı ve Erkekler Futbol Bölgesel Ligi'ndeki futbol takımı bulunduruyor.