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Mihalıççık'ta 30 kiloluk dev balkabaklarına ilgi yoğun

Eskişehir’in Yunusemre Mahallesi’nde yetişen ve 30 kilograma kadar ulaşan balkabaklarını kış ayları için pazardaki yerini aldı.

Eskişehir'in Yunusemre Mahallesi'nde yetişen ve 30 kilograma kadar ulaşan balkabaklarını kış ayları için pazardaki yerini aldı.


Mihalıççık İlçesi'ne bağlı Yunusemre Mahallesi'nde yetişen dev balkabaklarına ilçe pazarında gösterilen talep satıcısını memnun etti. Tarladan toplanarak tezgaha getirilen balkabaklarının ağırlıkları 30 kilograma ulaştı. Özellikle kış aylarının vazgeçilmesi olan kabaklara vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Parça ve tane olarak alınan balkabakların bir tercih nedeni ise çekirdekleri oldu. Kabaklardan çıkan çekirdekleri kurutan vatandaşlar rahatlıkla tüketebiliyor. Balkabakların kilogram fiyatının ise 5 lira olduğu öğrenildi. Vatandaşlar fiyattan memnunken, satıcılar ise satışların iyi olduğunu belirtti.

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