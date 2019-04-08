Mihalıççık'ta 6 bin dekarda kiraz üretimi

Emine Sever, iklimi, toprak yapısı ve yükseltisi sebebiyle Mihalıççık'ına yüksek kaliteli, geçci son turfanda kiraz üretimi ile tanınmaya başladığını 6 bin dekar alandaki üretimin yüzde 80'inin ihraç edildiğini belirtti.

İl Müdürü Sever, ilçe ve şube müdürleriyle birlikte Mihalıççık ilçesindeki kiraz bahçelerini gezerek üreticilerimizle bir araya geldi. İlçenin Ömerköy mahallesinde Mutlu Kızılkaya'ya ait kiraz bahçesinde üreticilerle sohbet ederek sorunlarını dinleyen Sever, iklimi, toprak yapısı ve yükseltisi sebebiyle Mihalıççık'ın yüksek kaliteli, geçci son turfanda kiraz üretimi ile tanınmaya başladığını belirtti. Dr. Emine Sever, ilçedeki yeni kiraz bahçeleri tesis edilmesi ile birlikte toplam 6 bin dekar alanda kiraz üretimi yapılmakta olduğunu söyledi.

Mihalıççık ilçesinde, kiraz üretilen diğer bölgelere göre daha geç olarak hasada başlayan ve yaklaşık 40 gün süre ile hasat edilen kirazın yüzde 80'inin ihraç edildiğini belirten İl Müdürü Sever ihracat sebebiyle getirisi yüksek olan kirazın üretim alanlarının arttırılarak, ilçenin kiraz üretim merkezi haline getirileceğini ifade etti.

Daha sonra Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü tarafından üreticilere uygulamalı olarak kiraz budamasının gösterilmesiyle ziyaret sona erdi.