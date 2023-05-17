Mihalıççık'ta dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde akşam saatlerinde yağan erik büyüklüğünde dolu tarım arazilerine zarar verdi.

Mihalıççık ilçesine bağlı Kalburcu ve Seki mahallelerinde gün içerisinde yağan sağanak yağışlar akşam saatlerine doğru şiddetini arttırdı. Mahallelerde sağanak ile birlikte dolu yağışı da etkili oldu. Erik büyüklüğünde yere düşen buz taneleri meyve ağaçları başta olmak üzere tarım ürünlerine ciddi manada zarar verdi. Yağış dolayısıyla araç sahipleri camları kırılmaması için battaniye örttüğü öğrenildi.