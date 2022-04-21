Mihalıççık'ta tepki çeken uygulama

Eskişehir'in Mihalıççık İlçe Belediyesine bağlı çalışanlar tarafından sokak köpeklerinin kamyonetle toplanması ve bazılarının silahla vurularak öldürülmesi büyük tepkiye neden oldu.

Belediye çalışanları tarafından akşam saatlerinde ilçe merkezinde bulunan köpekler henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı toplanmaya başlandı. Gece saatlerinde yapılan uygulamayı vatandaşlar cami çıkışında gördü. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, köpeklerin toplanmamasını istedi. Küpeli ve kısır oldukları öğrenilen köpekler, toplanarak belediyeye ait kamyonetin arkasına konuldu. Engellemelere rağmen toplanan köpekler kamyonet ile uzaklaştırıldı. İlçe sakinlerinin diğer bir iddiası ise, ilçenin kenar mahallerinde bulunan köpeklerin ise av tüfeği ile vurulduğu, bir çalışanın köpekleri engellemeye çalışan vatandaşa da tüfeği yönettiği yönünde.

Yaşananlara tepki gösteren ilçe sakinlerinden Ferdi Özcan, köpeklerin küpeli ve zararsız olduğunu söyledi. Belediyenin özellikle iftar vakti böyle bir çalışma yaparak, daha az vatandaşın tepkisini çekmeyi planladığını belirten Özcan, “Bizim ilçemizde köpek sevmeyen yoktur. Bizler hayvanları severiz. Hemen hemen her evde bir kedi ve köpek vardır. Ancak iftar vakti belediye tarafından yapılan bu acımasızlığa kimse anlam veremedi. Köpekleri uyuşturucu iğne ile uyuttuklarını düşünmüştük. Ancak daha sonra öldüklerini öğrendik. Bazı sokak aralarında ise av tüfeği sesi duyulmuş. Buradaki köpekleri ise bu şekilde etkisiz hale getirdikleri söyleniyor. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. Ancak görenler var. Bir kişiye de belediye çalışanı tüfek doğrultarak, karışmamasını söylemiş. Halk şuan tedirgin” dedi.