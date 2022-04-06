Mihalıççık'ta üreticilere budama eğitimi

Mihalıççık'ta 40 kiraz üreticisi, önce sunum şeklinde, sonrasında ise uygulamalı olarak budama eğitimi aldı.

Mihalıççık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli Ziraat Mühendisi Dr. Gamze Kaya, Ziraat Mühendisi Mustafa Mutlu Aslan, Ziraat Yüksek Mühendisi Zuhal Akkaya ve Ziraat Teknikeri Murat Kadir Arslan tarafından verilen eğitime vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yapılan eğitimde meyve yetiştiriciliğinde kaliteli ve bol ürün alabilmek için özen gösterilmesi gereken konuların başında budama ve terbiye gelmekte olduğu vurgulandı. Bahçelerde ilk yıllarda uygulanan terbiye sisteminin ve ağacın ömrü boyunca yapılan budama işlemlerinin meyve verimini, kalitesini ve ağacın sağlığını doğrudan etkilediği çiftçilere aktarıldı. Budama işleminin çok iyi bilinerek etkin bir şekilde uygulanmasının bahçe verimliliği açısından önemi çiftçilere anlatıldı.

Verilen budama eğitimi sonrası ilçede kurulu kapama meyve bahçeleri ziyaret edilerek burada da örnek uygulamalar yapıldı.