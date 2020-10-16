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Mihalıççık'tan ESO'ya ziyaret

Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum ile Büyükşehir ve Mihalıççık Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa İmre, Eskişehir Sanayi Odası’nı (ESO) ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum ile Büyükşehir ve Mihalıççık Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa İmre, Eskişehir Sanayi Odası'nı (ESO) ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.


Görüşmede endüstriyel tarım uygulamaları, 2021 Yunus Emre Yılı kapsamında yapılabilecekler ve küçük sanayi bölgesi oluşturulması için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Çorum ve İmre'ye ziyaretleri için teşekkür eden ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Şehrimiz ilçelerinde önemli bir potansiyel var. Bunu hep birlikte açığa çıkarmalıyız. Özellikle endüstriyel tarım alanında yapılabilecekler çok kıymetli” dedi.


2021 yılının UNESCO tarafından Yunus Emre yılı ilan edildiğini ifade eden Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, bu konuda bir dizi çalışma içerisinde olduklarını ifade etti.

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