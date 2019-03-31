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Milletvekili Avcı oyunu kullandı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof.

Dr. Nabi Avcı, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında oyunu kullandı.


Nabi Avcı, Salih Zeki Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avcı, seçimin hayırlı olması temennisinde bulundu. Seçim çalışmaları süresince kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Avcı, "Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Güzel bir kampanya dönemi geçirdik, özellikle Eskişehir'de güzel oldu. İnşallah Odunpazarı için, Eskişehir için, Türkiye için hayırlara vesile oldun. Tüm kampanya boyunca bizi yalnız bırakmayan arkadaşlarımıza ve Eskişehir halkına çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah" diye konuştu.

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