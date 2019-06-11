Milletvekili Çakırözer'den selin vurduğu çiftçiler için çağrı

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir'de etkili olan yağışların sele neden olması sonucu mağdur olan yurttaşlar ile tarlaları ve seraları zarar gören çiftçilerin zararlarının karşılanması için çağrıda bulundu.

Eskişehir'de etkili olan yağmur nedeniyle bazı ilçelerde vatandaşlar mağdur olurken, çiftçiler de büyük zarara uğradı. Eskişehir'in Mihalgazi, Sarıkacakaya ve Seyitgazi ilçelerinde etkili olan yağmur sele neden olurken, çiftçinin ürünleri toprakta kaldı, seralar büyük zarar gördü.

Çakırözer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Eskişehir'de daha önce de etkili olan yağmur çiftçimizi mağdur ederken, son yaşanan sel felaketi seraları vurdu, çiftçinin bin bir emek ürettiği ürünleri tarlada kaldı. Devlet zaten zor durumda olan çiftçimizi yalnız bırakmamalı, çiftçinin zararları karşılanmalı” dedi.

Hem yurttaşların hem de seraları zarar gören çiftçinin mağduriyetlerinin karşılanması çağrısında bulunan Çakırözer, “Eskişehir'imizde iki gündür etkili olan yağış nedeniyle özellikle Sarıcakaya, Mihalgazi ve Seyitgazi ilçelerimizde vatandaşlarımız mağdur oldu. Öncellikle yağıştan etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Özellikle Sarıcakaya bölgemizde etkili olan yağmur seralara büyük zarar verdi, çiftçinin ürünü toprakta kaldı. Çiftçimiz zaten zor koşullar altında üretim yapmaya çalışıyor. Hükümet selden etkilenen çiftçilerimizin ortaya çıkan zararını bir an önce karşılanmalıdır” dedi.

Eskişehir'de etkili olan yağmurun sele neden olması nedeniyle hem sera hem de açık tarımsal alanlarda zararların oluştuğunu dile getiren Çakırözer, “Daha öncede yaşanan dolu yağışında Eskişehir'de çiftçilerimiz büyük zarar görmüştü. Hafta sonu etkili olan yağmur da aynı şekilde hem bölge halkına hem de çiftçimize büyük zarar verdi. Eskişehir'de çiftçilerimiz zaten zor koşullar altında üretim yapmaya çalışıyor. Çiftçilerimizin temsilcilerinin yaptığı çağrılar var. Etkili olan yağmurlar nedeniyle çiftçimizin ortaya çıkan zararları bir an önce karşılanmalı ve hem yurttaşlarımızın hem de çiftçimizin yaşadığı mağduriyet giderilmelidir” dedi.

Çakırözer Seyitgazi'nin Yenikent Mahallesi'ndeki mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı mağduriyetleri de hatırlatarak, mevsimlik tarım işçilerinin yardımına koşan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),Türk Kızılay Eskişehir Şubesi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine de teşekkür etti.