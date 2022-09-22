Milletvekili Gazel'den Başkan Bozkurt'a ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kütahya Milletvekili İshak Gazel, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Bozkurt, İnönü Belediyesi'nin çalışmaları hakkında Kütahya Milletvekili İshak Gazel ile bilgi alışverişinde bulundu. Başkan Bozkurt, nazik ziyaretlerinden dolayı AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ve beraberindeki AK Parti İlçe Yönetim ekibine teşekkür etti.