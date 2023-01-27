Milli bilek güreşçisi spor otoritelerinden destek bekliyor

Eskişehirli Dünya Bilek Güreşi Şampiyonu Tuğba Yıldırım, uluslararası başarılarına rağmen Türkiye'de kendi spor branşına yönelik yeterince destek verilmediğini anlattı. Milli güreşçi Yıldırım, ferdi sporlarda elde edilen derecelerin futbol, basketbol gibi takım sporlarından dolayı göz ardı edildiğine vurgu yaptı. Müsabakalar öncesinde hiçbir yerden ekonomik olarak yardım almadığını da sözlerine ekleyen Yıldırım, “Bilek güreşi toplum içerisinde rastgele yapılan amatör bir spor olarak görülmemelidir” dedi.

“Maddi ve manevi destek talep ediyoruz”

Kısa bir dönemde Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonlukları elde eden genç sporcu Yıldırım, “Spor otoritelerinden bilek güreşine maddi ve manevi olarak destek vermesini talep ediyoruz. Milli Takım adına katılacağımız turnuvaların öncesinde çok emek sarf ediyoruz. Beslenmemizden antrenmanlarımıza kadar her şeyi kendi imkânlarımızla gerçekleştiriyoruz. Bu branş olimpik olmadığı için başarılarımız arka planda kalıyor” şeklinde konuştu.