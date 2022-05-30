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Millî dağ bisikletçisi Kızılcahamam'da altın madalya kazandı

Eskişehirli millî dağ bisikleti sporcusu Eda Konuk, Kızılcahamam MTB Cup yarışında kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı.


Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen yarışa toplamda 154 sporcu katıldı. Sporcular yaş gruplarına göre 12 farklı kategoride pedal çevirdi. Yarışmaya Eskişehir'den katılan millî dağ bisikleti sporcusu Eda Konuk, Büyük Bayan kategorisinde parkuru birinci sırada tamamlayarak altın madalya kazandı. Müsabakada Eda Konuk'un kardeşi Gökay Konuk ise Master Erkek +35 kategorisinde beşinci oldu.

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