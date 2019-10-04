Milli Eğitim Bakanı Selçuk Eskişehir'de

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaret ve açılış için Eskişehir'e geldi.

Saat 09.30 itibariyle kente giriş yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk olarak Eskişehir Valiliğini ziyaret etti. Burada Vali Özdemir Çakacak ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan eşliğinde şeref defterini imzalayan Selçuk, daha sonra İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Bakan Selçuk, valilikteki programı sonrası açılışını yapmak üzere Gülay Kanatlı Ortaokuluna geçecek.