Milli futbolcu Alper Potuk'tan Eskişehirspor paylaşımı

Eskişehirspor’un tarihinde ilk kez amatör lige düşmesinin ardından sosyal medyada kulübün eski yılları anılırken, milli futbolcu Alper Potuk da paylaşım yapanlar arasına katıldı.
Eskişehirspor'un tarihinde ilk kez amatör lige düşmesinin ardından sosyal medyada kulübün eski yılları anılırken, milli futbolcu Alper Potuk da paylaşım yapanlar arasına katıldı.
Eskişehirspor, TFF 3. Lig 33. haftasında Elazığspor'a 6-3 mağlup oldu ve ligin bitimine bir hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e düşmesi kesinleşti. Kırmızı-siyahlıların 58 yıllık tarihinde ilk defa amatör lige düşmesinin yankıları sürerken taraftarlar sosyal medyada kulübün eski görkemli günlerini paylaşarak akım başlattı. Eskişehirspor'un altyapısında yetişen ve 5 yıl boyunca kulübe hizmet eden milli futbolcu Alper Potuk da yaptığı paylaşım ile akıma katıldı. Alper Potuk, sosyal medyada yaptığı paylaşımda kırmızı-siyah formalı fotoğrafıyla birlikte, “Toprağa düşene kadar Eskişehirspor” ifadelerini kullandı.
2009 yılında A takıma yükselen ve uzun yıllar boyunca gösterdiği üst düzey performans ile akıllarda kalan Alper Potuk, 2013 yılında 7 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis ücreti ile Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.