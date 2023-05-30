Milli kick boksçu Emre Karaca K1 World Gp Tokyo'da ringe çıkacak

Çeşitli dövüş sporlarında milli takımı temsil eden tecrübeli sporcu Emre Karaca, Tokyo'da düzenlenecek olan dünyanın en büyük şampiyonalarından K1 World GP'ye katılacak.

Eskişehir'de yaşayan milli sporcu ve antrenör Emre Karaca, dünyanın en büyük kick boks şampiyonalarından olan K1 World Gp'ye katılmaya hak kazandı. Boks, kick boks ve muay thai gibi çeşitli dövüş sporlarında Türkiye ve dünya çapında büyük başarılara imza atarak adından sıkça söz ettiren Karaca, 3 Haziran tarihinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olan şampiyonada başarılarına bir yenisini daha eklemek için ringe çıkacak. 1993 yılından itibaren her yıl düzenlenen turnuvada 16 sporcu arasında 56 kilogram kategorisinde ringe çıkacak olan milli sporcu Karaca, Türkiye'yi gururlandırmak için elinden geleni yapacağını dile getirirken, böyle bir turnuvada boy gösterecek olmanın gurur verici olduğunu söyledi.