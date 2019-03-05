‘Milli Kültür Bilgi Yarışması'nın ikinci eleme turu yapıldı

Eskişehir Türk Ocağı'nın ortaokullar arasında 13'üncüsünü düzenlediği geleneksel ‘Milli Kültür Bilgi Yarışması'nın ikinci eleme turu dört farklı okulda eş zamanlı olarak yapıldı.

Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi'ndeki yarışmaya katılan Şehit Mutlu Yıldırım Ortaokulu, Özel Şehir Koleji ve Orhangazi Ortaokulu arasında yapılan müsabakada finale Özel Şehir Koleji çıktı.

Gazi Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi'nde yarışmaya katılan Şehit Teğmen Subutay Alkan Ortaokulu, Tepebaşı Atatürk Ortaokulu ve Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu arasında yapılan müsabakada finalist Şehit Teğmen Subutay Alkan Ortaokulu oldu.

Eskişehir Fatih Fen Lisesi'nde yarışmaya Battalgazi Ortaokulu, Hacı Hilmi Okur Ortaokulu ve Cahit Zarifoğlu Ortaokulu katıldı ve müsabakada finale Cahit Zarifoğlu Ortaokulu yükseldi.

Eskişehir Türk Ocağı'nda yarışmaya katılan Doktor Halil Akkurt Ortaokulu, İki Eylül Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu arasında yapılan müsabakada finale İki Eylül Ortaokulu çıktı.

Dört okulun finalde yarışacağı 13. Milli Kültür Bilgi Yarışmasının bir sonraki müsabakalarının 16 Mart 2019 Cumartesi günü yapılacağı belirtilerek, “Geçmişten günümüze Türklerin tarihi, coğrafyası, dili, kültürü ve medeniyetine dair sorularla müsabaka, sadece yarışma olarak kalmamış bilgi ve kültür etkileşimine fırsat tanımıştır. eleceğimiz çocukların, müsabakalarda gösterdikleri heyecan ve bilgi seviyeleri evvela velilerine sonra öğretmenlerine ve Türk Ocaklılarına kıvanç vesilesi olmuştur” denildi.