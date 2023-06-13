Millî Mefkûre Mektebi mezuniyet töreni yapıldı

Türk Ocağı'nın 1912 yılından bu yana eğitim verdiği Millî Mefkûre Mektebi'nden mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, bu yıl 10'uncusu düzenlenen ve yoğun katılım gösterilen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Millî Mefkûre Mektebi'nin kurulduğu günden itibaren şahsiyetli ve bu milleti omuzlarına alıp yarınlara taşıyacak bir nesil yetiştirmeyi amaçladığını dile getirdi. Ünal, öğrencilerin bu mektebe ön kayıtla alındığını ve bazılarının eğitimini tamamlayamadan ayrıldığını belirterek, başarıyla mezun olanlar çocuklarla ocaklıkların iftihar ettiğini söyledi.

Millî Mefkûre Mektebi öğrencileri iki sene boyunca Türk Ocağı'nda ülkenin değişik yerlerinden gelen akademisyenlerden muhtelif seminerler aldılar. Bu seminerler onları bir münevver ve entelektüel olarak yetiştirmeye yönelik tarih, sosyoloji, edebiyat, bilim, din ve kültür gibi alanlara ait seminerlerdi. Öğrenciler ise mimarlık, tıp, mühendislik ve iktisat gibi farklı disiplinlerin öğrencileriydi. Mesele bu öğrencileri belli bir seviyede münevver haline getirebilmek, milletin değerleriyle barıştırmak ve öğrencilerimizin bu değerlerin yollarında yürümelerini sağlamaktır.

Prof. Dr. Nedim Ünal, eğitim alan öğrencilere geleceğini tanzim etmeye çalışmanın ve hayatlarında başarılı olabilmeleri için gayret sarf etmenin mektebin en temel amaçları arasında olduğunu aktardı. Mektebe devam eden talebelerin öncelikle nefislerini terbiye etmenin yollarını aradığını söyleyen Ünal, Müslüman-Türk evladında hangi ölçülerin bulunması gerektiğini yıl içerisinde akademisyenlerden aldıkları derslerden edindiklerini söyledi. Prof. Dr. Nedim Ünal, talebelerin ocak içerisinde edindikleri terbiyeyle, edeple, hayâ ile ve millî kültür şuuruyla kendilerini yarınlara hazırladığını belirterek konuşmasını tamamladı.

Türk Ocağı Prof. Dr. Nedim Ünal, konuşmasından sonra eğitimlerini tamamlayan öğrencilere mezuniyet beratları ocaklı üyeler ve aileleri tarafından verildi.