Milli mücadelenin başladığı topraklara bisikletle yolculuk başladı

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Eskişehir Ekibi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla "Anadolu'dan Samsun'a" sloganıyla Eskişehir'den Samsun'a 3 kişilik bisiklet ekibiyle yaklaşık 650 kilometre boyunca pedal çevirecek.

AKUT Eskişehir Ekibi bünyesinde 3 bisiklet sürücüsü, milli mücadelenin başladığı 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yılı nedeniyle Eskişehir'den Samsun'a kadar bisiklet sürecek. Eskişehir'den yola çıkan bisiklet sürücüleri yaklaşık 650 kilometrelik yolu 4-5 günde giderek 19 Mayıs'ta Samsun'da olmayı hedefliyor. Konuyla ilgili AKUT Eskişehir Kurumsal İletişim Bölüm Sorumlusu Ahmet Aracı, günde 200 kilometre yol gitmeyi planladıklarını söyledi. Aracı, "AKUT ekipleriyle birlikte toplam 350 gönüllümüzle beraber Samsun'da olacağız. Bugün Eskişehir ekibinden bisiklet kulübümüzdeki arkadaşlarımız start verecekler. Yarın akşam saatlerinde Ankara'da olacaklar. 4'e ayırdık her gün yaklaşık 170-200 kilometre arasında pedal çevirecek arkadaşlarımız. AKUT gönüllüleri olarak cumartesi ve pazar günleri Samsun'da olacağız. 2 gün boyunca etkinliklerimiz olacak, saygı yürüyüşümüz olacak. 100. yılda Eskişehir ekibi olarak 3 bisikletçi arkadaşımız Samsun'a pedal çeviriyor. Yaklaşık 4 gün boyunca Samsun'da olacak şekilde pedal çevirecekler. Buradaki görevli arkadaşlarımız araçlarıyla bizlere teknik destek sağlayacaklar. Yaklaşık 650 kilometre her gün 180-200 kilometre arasında planladık. Arkadaşlarımız bu şekilde pedal çevirecekler" dedi.

Eskişehir'den Samsun'a yola koyulan bisiklet sürücülerinden Alperen Çobanoğlu, görevlerini layıkıyla yapıp döneceklerini ifade etti. Çobanoğlu, "Bugün burada bulunmamızın kutsal bir sebebi var. Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü. Yaklaşık 4 gün sürecek bir turun sonucunda Samsun'a varmayı planlıyoruz. Pazar günü de orada bisikletle törenlere katılıp görevimizi yerine getirdikten sonra dönüşe geçeceğiz" diye konuştu.

Son olarak diğer bisiklet sürücüsü Serhan Tunalılı ise, "Yaklaşık bir yıldır AKUT gönüllüsüyüm. Bu maneviyatı yüksek 100. yıla yakışır güzel bir tur olacağına inanıyorum. 3'ümüzde çok heyecanlıyız. İnşallah güzel bir tur olacak" ifadelerini kullandı.