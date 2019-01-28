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Milli Savunma Bakanı Akar, Vali Çakacak'ı ziyaret etti

Stratejik İş Birliği Anlaşmaları İmza Töreni’ne katılmak üzere kente gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Eskişehir Valiliğini ziyaret etti.

Stratejik İş Birliği Anlaşmaları İmza Töreni'ne katılmak üzere kente gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Eskişehir Valiliğini ziyaret etti.


Öğle saatlerinde Eskişehir'e gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gerçekleşen programlarının ardından Eskişehir Valiliğini ziyaret etti. Valilik önüne gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Eskişehir Vali Özdemir Çakacak ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı. Ardından Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Akar, akabinde Vali Çakacak'ın makam odasına geçti.


Yaklaşık 20 dakika süren ziyaret sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kentten ayrılmak üzere Eskişehir Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığına gitti.

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