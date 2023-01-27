Milli Takım Antrenörü Aykol Eskişehirli güreşçilerin şampiyona sürecini değerlendirdi

Eskişehirli güreşçilerin U23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyona sürecini değerlendiren Milli Takım Antrenörü Mehmet Aykol, “Sporcularım için iyi tecrübe oldu ve Eskişehir'de döndüğümüzde eksiklerimize yönelik antrenmanlar yapacağız” dedi.

Eskişehirli güreşçiler, 24-26 Ocak tarihleri arasında Konya'da düzenlenen U23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Güreş Milli Takım Antrenörü Mehmet Aykol, 7 sporcu ile Eskişehir'i temsil etmeye gittiklerini ve kendileri için güzel bir tecrübe olduğunu dile getirdi. Şampiyonaya sporcuların eksiklerini görmek için katıldıklarını ifade eden Aykol, “Gruplarında bu eksikleri analiz edip o yönde antrenmanlarımızı gidereceğiz” şeklinde konuştu.

“Müsabakaları iyi gözlemleyerek kendimce analizler yaptım”

Şampiyona sürecinde çeyrek finale çıkan sporcuları olduğunu sözlerini ekleyen antrenör Aykol, “Müsabakaları iyi gözlemleyerek kendimce analizler yaptım ve Eskişehir'e döndüğümüzde bu açıklarımızı kapatmak için idmanlarımızı gerçekleştireceğiz. Elimden geldiğince Milli Takım ve Türk Bayrağı'nı uluslararası camialarda dalgalandırabilmek için güreşçiler yetiştirmeye devam edeceğim” dedi.