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Milli tekvandocu baba-oğul evde antrenman yapıyor

Milli tekvandocular Bahattin Uzun ve oğlu Furkan Uzun antrenmanlarını aralıksız olarak evde yapmaya devam ediyor.


Milli sporcular Bahattin Uzun ve oğlu Furkan Uzun antrenmanlarını evde sürdürüyor. Sporcular yaptıkları açıklamada milli olmanın kolay olmadığını, bugüne kadar Sarar Spor'un sayesinde birçok başarılara imza attıklarını, spordan geri kalmamak için baba-oğul sırt sırta vererek daha ileriye gitmek ve başarılı olmak için mücadele ettiklerini belirttiler. Sarar Spor Kulüp Başkanı Alaattin Çoban ise evlerinde antrenman yapan sporcuları takip ettiklerini, ne şartla olursa olsun antrenmanlarını aksatmamaları gerektiğini belirterek, 'Sağlıklı Kal, Evde Kal Türkiyem' mesajı verdi.

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