Milli yüzücüden "kışın yüzün" tavsiyesi

Eskişehirli eski milli sporcu Hüseyin Yılmaz, kış aylarında yüzmenin insanlara birçok fayda sağladığını anlattı. 5 yaşından itibaren havuzda olduğunu fakat şu an aktif sporculuğunun haricinde hem yüzme antrenörlüğü hem de kondisyonerlik yaptığını belirten tecrübeli yüzücü Yılmaz, soğuk havalarda insanların havuzlardan kaçmak yerine daha da yaklaşmaları gerektiğini vurguladı. Özellikle soğuk havalarda yüzmenin hem vücut direncini inanılmaz bir derece güçlendirdiğini hem de kış ayları boyunca formda kalacaklarını ifade eden Yılmaz, “Soğuk suda spor yaptıkça vücudunuzu daha zorlu şartlara karşı hazırlarsınız” şeklinde konuştu.

“Suyun direncine karşı formda kalacaklar”

Eğitmen Yılmaz, kış mevsiminde yüzmenin vücut direncine iyi gelmesinin yanı sıra insanlara bu aylarda form tutturduğunu da sözlerine ekleyerek, şöyle devam etti:

“Kalp fizyolojisi hem soğuk sudayken daha etkin bir şekilde kan pompalar hem de yüzerken bedenin sıcaklık derecesini kontrol altına almak için normalden çok daha fazla çalışır. Yüzücüler, suyun artan direncine karşı kuvvet harcadıkça sağlıklı bir şekilde formda kalacaktır. Eğer insanlar bu aylarda minumum yarım saat havuzda efor sarf ederlerse mükafatını yaza doğru alacaklarına emin olabilirler.”

“Vücudunuzu zorlu şartlara karşı hazırlayın”

İnsan vücudunun soğuğa karşı duyarlı olduğunu dile getiren yüzücü Yılmaz, “Planlı programlarla soğuk suda spor yaptıkça gözle görülür bir güçlenme olacaktır. Tabi ki bunun yanında beslenme düzenini de ihmal etmemek çok önemlidir. Yine kış mevsiminde yüzerek kan değerlerinizdeki akyuvar sayılarında hızlı bir artış olur ve vücudunuzu daha zorlu şartlara karşı hazırlarsınız” diyerek sözlerini tamamladı.