Milliler ilk maçından galibiyetle ayrıldı

2023 Dünya Hentbol Şampiyonası’nda Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı ilk maçında Kosova’yı 25-23’lük skorya yendi.
2023 Dünya Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı ilk maçında Kosova'yı 25-23'lük skorya yendi.
Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda saat 18:00'da başlayan müsabakada A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kosova Erkek Hentbol Milli Takımı'nı konuk etti. 2023 Dünya Hentbol Şampiyonası 1. grupta ilk maçına Kosova'yla çıkan Türkiye A milli Erkek Hentbol Takımı, müsabakanın ilk yarısını 15-14'lük skorla önde tamamladı.
Çekişmeli geçen ikinci yarıda farkı 4 sayıya kadar çıkartan A Milli Erkek Hentbol Takımı, 25-23'lük skorla karşılaşmayı kazandı.
Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakada Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Kosova Fahri Konsolosu Alihan Karacan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy yerini aldı.
Salon: Eskişehir Porsuk Spor Salonu
Hakemler: Danielo Bozhinovski, Viktor Nachevski
Türkiye : Alp Eren Pektaş, Onur Ersin (5), Uğur Erceylan, Mehmet Demiezen, Coşkun Göktepe, Görkem Biçer (7), Taner Günay, Halil İbrahim Öztürk, Yakup Yaşar Simsar (3), Yunus Özmusul, Yiğit Eröz (4), Cemal Kütahya, Can Çelebi, Samet Kanberoğlu (2), Özgür Sarak (4), Sarp Seymen
Kosova : Kastriot Jupa (4), Florim Hoxha, Enis Kabashı, Valon Dedaj (2), Flamour Gerbeschı, Drenit Tahırukaj (2), Deniz Terzıqı (5), Luigj Qunı, Drilon Tahırukaj, Lulezim Shabanı (2), Haris Berısha, Mehmeti Mursel, Bujar Ramosaj (2), Jon Muqollı, Rron Ramadanı, Egzon Gjuka (6)
İki dakika cezası alanlar: Uğur Erceylan, Mehmet Demirezen, Yakup Yaşar Simar, Cemal Kütahya (Türkiye) Deniz Terzıqı, Luigj Quni, Lulezim Shabanı, Jon Muqollı (Kosova)
Sarı kart görenler: Bujar Ramosaj (Kosova)