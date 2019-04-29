Milyonlarca karıncayı nakletmeye başladılar

Yüksek rakımlarda yaşayan 40 koloni bölünerek milyonlarcası karınca bulunmayan bölgelere nakledilme işlemi başlatıldı.

Eskişehir ve Afyonkarahisar illerinde bu yılki karınca nakilleri tamamlanmak üzere. Toplam 40 nakil yapılacak. Geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl nakilleri özel bir ormancılık bürosu gerçekleştiriyor. Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kırka Şefliğindeki karacam ormanlarındaki son karınca nakline Bölge Müdürü Recep Temel, Yardımcısı Adil Koçaslan, İşletme Müdürü Doğan Kiras da katıldı

Sabah saat 04.00'de yola çıkan ekip, gün doğmadan Saat 05.30' karınca yuvasın bir bölümü bin 490 rakımdan aldı. 3 kilometre kuzeye götürerek bin 520 rakımlı karınca bulunmayan tensil sahasına koydu. Yeni karınca yuvası, ayı ve domuzların zarar vermemesi içinde tel çitle çevrildi. Karıncaların yuvayı benimsemesi için 2 ay boyunca toz şeker serpilecek.

Konuyla ilgili bilgi açıklama yapan Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, karınca nakillerinin neden yapıldığı hakkında bilgi vererek “ Ormanlarımız yangınlardan ve kaçak kesimlerden zarar görür. Ama bir de görünmeyen bir zarar var işte o da böcek zararıdır. Ağaçların kambiyum tabakasını kemirerek kurumalarına neden olurlar. Bu böceklerle mücadelede karıncalar ve kuşlar çok faydalıdır. Kırmızı orman karıncaları yırtıcı ve etobur karıncalardır. Ormanlarımızda doğal olarak bulunur. Orman ağaçlarına zarar veren her türlü böceği yiyen kırmızı orman karıncaları adeta orman gönüllüsü gibi çalışırlar. Yaklaşık 300 bin karıncadan oluşan bir koloni 1 hektarlık bir ormanlık alanda zararlı böceklerin yaşamasına izin vermez. Yumurta, larva ve pupaları toplayıp yuvalarına taşıyan karıncalar büyük böcekleri de önce salgıladıkları formic asit ile etkisiz hale getirirler ve sonra parçalarlar. İlk kez bu sene bu nakilleri özel sektör ile birlikte yapıyoruz. Meslektaşımız Orman Mühendisi Emrah Ersoy, bu işin eğitimini aldı ve ekibini kurdu. Nakilleri başarıyla yapıyor. Böylece serbest çalışan birçok meslektaşımıza da istihdam sağlamış oluyoruz” dedi.

Özel ormancılık bürosu sahibi Emrah Ersoy da; günde, saat 01.00 ve 06.00 arasında 5 adet karınca yuvası nakli yapabildiklerini ifade ederek, Türkiye genelinde ilk kez özel sektöre imkân sağlayan Bölge Müdürü Temel ve Orman Mühendisleri Odasına teşekkür etti.

Karınca nakilleri sabah gün doğmadan, serinlikte yapılıyor. Her karınca kolonisinde ortalama10-15 kadar bulunan kraliçe karıncalardan mutlaka birkaç tanesi de yeni yuvaya götürülüyor. Nakil sırasında yuvanın bir bölümü taşınıyor, kalan karıncalar koloni şeklindeki yaşamlarına devam ediyorlar. Karıncalar insanları da ısırdığı için çalışanlar özel kıyafetler giyiyorlar. Yuvaların boyutları 50 santimetreden 2 metreye kadar değişebiliyor.

Normal karıncalardan daha iri olan Formica rufa'lar önce böceklerin üzerine formic asit salgılayarak etkisiz hale getiriyorlar ve yuvalarına taşıyorlar. Yuvada işçi, asker ve kraliçe karıncalar bulunuyor. Kraliçe karınca diğer karıncalardan 3 kat daha büyük oluyor. Orman teşkilatı çalışmalar sırasında bu faydalı karıncaların yuvalarının bozulmamasına özen gösteriyor. Orman ağaçlarına zarar veren böcekleri yiyerek beslenen karıncalar, 1000 metreden düşük rakımlarda yaşamıyor.

Mayıs ayı sonuna kadar yapılacak bu çalışma ile Eskişehir ve Afyonkarahisar illerinde toplam 40 adet karınca nakli gerçekleştirilecek.