Minibüsten büyük yükle tehlikeli yolculuk

Eskişehir'de bir minibüsün üzerine eşya bağlanarak yapılan tehlikeli taşıma trafikte risk oluşturdu.

Eskişehir- Ankara kara yolu üzerinde seyreden 26 TK 890 plakalı minibüs görenleri hayrete düşürdü. Minibüsün boyundan yüksek eşyalar tavana bağlanırken, kırık arka camdan da bagaj kısmını koyulan eşyalar sarkıtıldı. Uzun süre bu şekilde yola devam eden minibüs, gören vatandaşların tepkisine neden oldu.