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Minibüsten hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı

Eskişehir’de bir minibüsten hırsızlık yapan şüpheli güvenlik kameralarına an ve an yansıdı.

Eskişehir'de bir minibüsten hırsızlık yapan şüpheli güvenlik kameralarına an ve an yansıdı.


Alınan bilgiye göre, Kumlubel Mahahallesi Aydınlı Sokak üzerinde bulunan bir apartman önünde park halindeki minibüs içinde bulunan malzemeler kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Bisiklet ile olay yerine gelen şüpheli önce minibüsün kapısını kısa sürede açıyor. Ardından içeri giren şüpheli minibüs içerisinde bulunan teybi söktü. Ardından olay yerinden ayrıldı. Minibüsün önünde bulunduğu apartmanda daha öncede ayakkabı,, bisiklet ve araç hırsızlığı olaylarının farklı zamanlarda meydana geldiği öğrenildi.

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