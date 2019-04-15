Minik aşçılar hem öğrendi hem eğlendi

Okul rehber öğretmeni ve aşçısının da katıldığı etkinlikte, 5 yaş anaokulu öğrencilerine aşçılık mesleği üzerine bilgiler verildi, sağlıklı beslenme anlatıldı. Etkinlik kapsamında EMYO Aşçılık Bölümü öğrencileri tarafından çocuklara, aşçı kepi ve önlüğü de giydirildi.

İlk olarak mutfak tanıtımı yapılan etkinlikte, minik aşçılar kendi yemek tabaklarını hazırladı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Osman Güldemir, Anaokulu öğrencilerine aşçılık mesleğini tanıtmaya çalıştıklarını söyledi. Güldemir, “Son yıllarda aşçılık mesleği popüler meslekler arasına girdi. Ayrıca üniversite puanları yıldan yıla artıyor. Dolayısıyla bilinçli rehber öğretmenler aşçılık mesleğini kendi öğrencilerine tanıtmak için çalışıyorlar. Bu amaçla bizim yanımıza geldiler. Biz de onların anlayabileceği şekilde aşçılık programını tanıtmaya çalıştık. Kız ve erkek öğrencilerimiz ile minik öğrencilerimizi eşleştirdik. Beraber eğlenceli tabaklar hazırladılar. Aynı zamanda da yemek, sağlıklı beslenme, mutfak ve aşçılık üzerine konuşmalar gerçekleştirdiler” dedi.