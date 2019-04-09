Minik Baleciler Odunpazarı'nı Antalya'da temsil etti

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğüne bağlı sporcular, Antalya Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Çocuk ve Gençlik Bale Yarışmasına katıldı.

Gerçekleştirilen yarışmaya Odunpazarı Belediyesi'nden 18 sporcu katıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen yarışmaya birçok spor kulübü, dans ve bale okulu yer aldı. Antrenörlüğünü Elif ve İlker İlik'in yaptığı Odunpazarı Belediyesi sporcuları bale, cimnastik ve modern dans branşlarında yarıştı. Başarılı performans sergileyen sporcular yarışmaya damga vurdu.

Yarışmanın juri üyeliklerini ise İlya Kuznetsov, Yaroslava Volkova, Jamila Tuljaeva, Armağan Davran, Ayşe Fidanlık ve Ayşem Sunal Savaşkurt yaptı.