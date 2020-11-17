Minik eller Korona kahramanlarını unutmadı

Eskişehir'de Korona virüs ile mücadele eden Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine ilkokul öğrencileri tarafından gönderilen anlamlı resimler sağlık çalışanlarına moral oldu.

Korona virüs ile mücadele eden Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesindeki sağlık çalışanları ilkokul öğrencileri tarafından gönderilen resimlerle duygulandı. Korona virüse yakalanan hastaları sağlıklarına kavuşturmak için gece gündüz mücadele veren sağlık çalışanlarına Milli Zafer İlkokulunda 2'inci sınıf öğrencileri öğretmenleri ile birlikte yaşanan pandemi sürecini resme aldı. Yaptıkları birbirinden anlamlı resimleri hastanedeki çalışanlarına ulaştıran minik eller adete sağlık alanındaki kahramanlara moral verdi. Daha öncede çalışanlara annelerine yaptırdıkları yemekleri ulaştıran öğrencilerin yapmış olduğu resimler yoğun bakım ünitesindeki koridora asıldı. Yapılan resimlerde öğrencilerin maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmesini de ele alması dikkat çekti.

Gelen resimlerin kendilerini duygulandırdığını ifade eden Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birgül Yelken, öğrencilere teşekkür etti. Pandemi sürecinde öğrencilerin yanlarında olduğunu belirten Yelken, “Çocuklarımız koronaya karşı çok duyarlı. Bize hep moral oldular. Yeri geldi evimize gidemediğimiz de annelerine yaptırdıkları yemekleri gönderdiler. Sonra birbirinden anlamlı resimleri gönderdiler. Bizi çok mutlu ettiler. Hepimizin yorgunluğunu bir nebze de olsa aldılar”dedi.