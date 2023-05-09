Minik öğrenciler kendilerini ifade etmeyi öğreniyor

Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri velileriyle birlikte sunum yapıyor. Bilgin Tırtıllar ve Neşeli Yunuslar sınıfları öğrencileri velileriyle birlikte gerçekleştirdiği portfolyo sunumlarını arkadaşlarıyla paylaşıyor. Öğrencilerin kendilerini düzgün ifade etmeleri amaçlanan etkinlik ise okul öncesi öğretmenleri Nesrin Bayorul ve Seda İncel'in sınıflarında gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz ay sonu başlayan etkinlikler bu ayın sonuna kadar devam edecek.